ڈالر کے 250روپے سے نیچے آنے کے قوی امکانات ہیں، ملک بوستان

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (این این آئی)ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان (ای سی اے پی)کے چیئرمین ملک بوستان نے کہا ہے کہ۔۔۔

 پاک فوج کی جانب سے تیار کردہ جے ایف 17 لڑاکا طیاروں کی درآمد میں 15 ممالک کی دلچسپی کے باعث امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے ۔خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ملک بوستان کا کہنا تھا کہ ڈالر کے 250 روپے سے نیچے آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ای سی اے پی چیئرمین کے مطابق روپے کی قدر میں بہتری کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں دفاعی برآمدات میں نمایاں اضافہ، جے ایف 17 طیاروں کی عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مانگ اور اسٹاک مارکیٹ کی مضبوط بحالی شامل ہیں۔

