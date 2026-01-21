ایک تولہ سونا 5 لاکھ، چاندی 10 ہزار کے قریب
ڈالرکاانٹربینک ریٹ ایک پیسے کی کمی سے 279.91روپے ہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک میں منگل کو بھی ڈالر کی قدر میں کمی کارجحان رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں ایک تولہ سونا 5 لاکھ جب کہ ایک تولہ چاندی 10 ہزار روپے کے قریب جاپہنچا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 279.91 روپے ہوگیا،یاد رہے کہ پیر کو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 279.92 روپے پر بند ہوا تھا۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں منگل کو سونا 43 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4713 ڈالر فی اونس کی ریکارڈ سطح پر جاپہنچا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 ہزار 300 روپے کے بڑے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 4 لاکھ 93 ہزار 662 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچا ۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار686 روپے کے بھاری اضافے سے 4 لاکھ 23 ہزار235 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 87 روپے کے اضافے سے 9 ہزار 869 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی۔