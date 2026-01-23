صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکو سی سی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی اور جنرل اسمبلی کا اجلاس

  • کاروبار کی دنیا
ایکو سی سی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی اور جنرل اسمبلی کا اجلاس

کراچی (این این آئی)وفاقی چیمبر کے صدر جو کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ای سی او۔سی سی آئی کے بھی صدر ہیں۔۔۔

 عاطف اکرام شیخ نے  ایکو سی سی آئی کی 30ویں ایگزیکٹو کمیٹی اور 20ویں جنرل اسمبلی کے اجلاسوں کی میزبانی کی۔ تقریب کو علاقائی تجارت اور اقتصادی سفارتکاری کے حوالے سے بڑا اعزاز قرار دیا جا رہا ہے ۔عاطف اکرام نے کہا کہ خطے کی تجارتی ترقی کے لیے ادارہ جاتی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیاجس کا اظہارٹڈاپ کے ڈائریکٹر جنرل عبد الکریم میمن نے کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

شہر کی دنیا

دیکھ کر شرما جاتی تھی، اکشے کھنہ جب کرینہ کا کرش تھے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak