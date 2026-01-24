صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں پاکستانی چلغوزے کی مانگ میں اضافہ، بیجنگ سرفہرست

  • کاروبار کی دنیا
چین میں پاکستانی چلغوزے کی مانگ میں اضافہ، بیجنگ سرفہرست

2025میں بیجنگ نے 7.58لاکھ کلوگرام سے زائد چلغوزے درآمد کیے

بیجنگ (این این آئی)چین میں گزشتہ سال 2025 میں پاکستانی چلغوزے (پائن نٹس) کیلئے بیجنگ بدستور سب سے بڑی منڈی رہا ہے ،یہ رجحان چینی صارفین کی مضبوط طلب، مستحکم تجارتی ذرائع اور چینی منڈی میں پاکستان کے اعلیٰ معیار کے خشک میوہ جات کی بڑھتی ہوئی پہچان کی عکاسی ہے ۔گوادر پرو کے مطابق چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمزکے سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ 2025 میں بیجنگ نے پاکستان سے 7 لاکھ 58 ہزار کلوگرام سے زائد چلغوزے درآمد کیے ، جن کی مالیت 1 کروڑ 17 لاکھ 20 ہزار امریکی ڈالر رہی، جو چین کے دیگر تمام علاقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ۔دیگر علاقوں میں بھی نمایاں درآمدات ریکارڈ کی گئیں، جن میں ساحلی صوبہ ژیجیانگ شامل ہے جہاں مجموعی طور پر 3 لاکھ 79 ہزار کلوگرام چلغوزے درآمد کیے گئے جن کی مالیت تقریباً 59 لاکھ 50 ہزار امریکی ڈالر تھی۔ اس کے بعد شنگھائی رہا جہاں 8,720 کلوگرام چلغوزے درآمد ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹر یلیا کیخلاف قومی سکواڈ کا علان ، بابر ، شاہین کی واپسی

ساف ویمنز فٹسال،بنگلادیش نے پاکستان کو شکست دیدی

انڈر 19 ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دیدی

آئی سی سی کو انڈین کونسل نہیں بننا چاہیے :نجم سیٹھی

پاکستان سپورٹس بورڈ کا اہم اجلاس ملتوی

سفیان مقیم کا ڈربی شائر فالکنز کیساتھ معاہدہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak