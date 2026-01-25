صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
ایکسپو سینٹر میں ڈی پی ایس ورلڈ پاکستان 2026 کا افتتاح

ایران، عمان کے قونصل جنرلز، مختلف سفارتی مشنز کے اراکین ودیگر حکام شریک ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائن ایج انڈسٹری کی ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوگئیں، سلیم تنولی

کراچی (بزنس رپورٹر)تین روزہ بین الاقوامی ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائن ایج نمائش ڈی پی ایس ورلڈ پاکستان 2026 کا کراچی ایکسپو سینٹر میں باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ فیکٹ ایگزیبشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران اور عمان کے قونصل جنرلز، مختلف سفارتی مشنز کے اراکین، سرکاری حکام، فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے سی ای او سلیم خان تنولی کے سمیت صنعتی رہنماؤں، نمائش کنندگان اور شعبے سے وابستہ اہم اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فیکٹ ایگزیبشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او سلیم خان تنولی نے ڈی پی ایس ورلڈ پاکستان 2026 کو پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائن ایج سیکٹر کے لیے بروقت اور ناگزیر پلیٹ فارم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی پی ایس ورلڈ پاکستان جیسے عالمی معیار کے ایونٹس مقامی صنعت کاروں کو جدید عالمی رجحانات، جدید ترین ٹیکنالوجیز اور نئے کاروباری مواقع سے روشناس کراتے ہیں، جبکہ یہ نمائش مقامی مارکیٹ میں جدید بین الاقوامی حل متعارف کروانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔ نمائش کا بنیادی مقصد ڈیجیٹل پرنٹنگ اور سائن ایج انڈسٹری سے وابستہ پیشہ ور افراد، مینوفیکچررز اور اسٹیک ہولڈرز کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے ، جہاں جدید تحقیق، مؤثر کاروباری سوچ اور تکنیکی جدتوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے ۔ نمائش میں ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے بھرپور شرکت کی جا رہی ہے ، جبکہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مندوبین، خریداروں اور صنعت کے ماہرین کی بڑی تعداد بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ 

 

