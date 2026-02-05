ابھی مائیکروفنانس بینک اور ڈیجی کھاتہ کے درمیان اشتراک
کراچی(بزنس ڈیسک) ابھی مائیکروفنانس بینک نے ڈیجیٹل لیجر پلیٹ فارم ڈیجی کھاتہ کے ساتھ اشتراک کا اعلان کیا ۔
اس اشتراک کے تحت وہ کاروبار جو کہ ڈیجی کھاتہ کے ذریعے اپنے حسابات کرتے ہیں انہیں کیش فلو کی بنیاد پر قرض کی سہولت دستیاب کی جائیگی ۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی مائیکروفنانس بینک کی چیف کمیونیکیشنز آفیسر مریم پرویز اور ڈیجی کھاتہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عدنان اسلم نے دستخط کیے ۔ مریم پرویز نے کہا کہ یہ تعاون چھوٹے کاروباروں کو مالیاتی خودمختاری دیتا ہے ۔