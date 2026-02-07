سونا 21 ہزار 400، چاندی 1430 روپے تولہ سستی
تولہ سونا 5 لاکھ 7ہزار 762 ،دس گرام 4 لاکھ 35 ہزار 324 کاہوگیا ڈالر کا انٹربینک ریٹ ایک پیسے کی معمولی کمی سے 279.71 روپے پر بند
کراچی(بزنس ڈیسک)عالمی و مقامی مارکیٹوں میں جمعہ کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی،ادھرانٹربینک مارکیٹ میں ڈالر مزید سستاہوگیا۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 214 ڈالر کی نمایاں کمی سے 4850 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا یکمشت 21 ہزار 400 روپے کی بڑی کمی سے 5 لاکھ 7 ہزار 762 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 18 ہزار 347 روپے کی بڑی کمی سے 4 لاکھ 35 ہزار 324 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 14 ہزار 800 روپے کے اضافے سے 5 لاکھ 29 ہزار 162 روپے ہوگئی تھی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 1430 روپے کی بھاری کمی سے 7 ہزار825 روپے پر آگئی ۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 279.71 روپے پر بند ہوا۔یادرہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 279.72 روپے پر بند ہوئی تھی۔