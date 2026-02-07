ہفتہ وار بنیادوں پر خام تیل وگیس کی پیداوار میں کمی
خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 66 ہزار 690 بیرل ریکارڈ کی گئی ،اعدادوشمار
اسلام آباد(اے پی پی)ملک میں خام تیل اور گیس کی پیداوار میں ہفتہ وار بنیادوں پر کمی ریکارڈ کی گئی۔ پی پی آئی ایس اور انڈسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 31 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتہ میں ملک میں خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 66 ہزار 690 بیرل ریکارڈ کی گئی جو پیوستہ ہفتہ کے مقابلہ میں 0.2 فیصد کم ہے ۔ پیوستہ ہفتہ میں ملک میں خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 67066 بیرل ریکارڈ کی گئی تھی۔اسی طرح 31 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتہ میں ملک میں گیس کی اوسط یومیہ پیداوار 3035 ایم ایم سی ایف ڈی ریکارڈ کی گئی جو پیوستہ ہفتہ کے مقابلہ میں 5.1 فیصد کم ہے ۔ پیوستہ ہفتہ میں ملک میں گیس کی اوسط یومیہ پیداوار 3197 ایم ایم سی ایف ڈی ریکارڈ کی گئی تھی۔اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتہ کے دوران او جی ڈی سی ایل کی خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 34411 بیرل، پی پی ایل 10916 بیرل، ماڑی گیس 1379 بیرل اور پی او ایل کی خام تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 4438 بیرل ریکارڈ کی گئی۔