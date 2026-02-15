صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان رہا

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان رہا

100انڈیکس 4525پوائنٹس کم ہوکر 1لاکھ 79ہزار 603پوائنٹس پربند انڈیکس 7413پوائنٹس کے بینڈ میں، کم ترین سطح 178237پوائنٹس رہی

کراچی (کامرس رپورٹر)کراچی کی اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ کاروباری ہفتہ شدید اتارچڑھاؤ اور محتاط رجحان کے نام رہا، سرمایہ کاروں نے نئی پوزیشنز لینے کے بجائے منافع سمیٹنے اور رسک کم کرنے کو ترجیح دی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جاری کردہ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس پر مسلسل دباؤ رہا، اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس مجموعی طور پر 4 ہزار 525 پوائنٹس کم ہوا، کاروباری ہفتے کے اختتام پر انڈیکس ایک لاکھ 79 ہزار 603 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد میں کمی کی عکاسی کرتا ہے ۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہفتے کے دوران مارکیٹ کی بلند ترین سطح ایک لاکھ 85 ہزار 650 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، تاہم فروخت کے دباؤ میں اضافے کے باعث انڈیکس ایک موقع پر گر کر ایک لاکھ 78 ہزار 237 پوائنٹس کی کم ترین سطح تک بھی آیا، اسٹاک ماہرین کے مطابق اس وسیع رینج میں ٹریڈنگ اس بات کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہی اور خریدار فیصلہ کن انداز میں آگے نہ آسکے ۔ حجم کے اعتبار سے بھی سرگرمی خاصی رہی اور ہفتے بھر میں 212 ارب روپے مالیت کے تقریباً4 ارب 31کروڑ حصص کا لین دین ہوا۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ چند بڑی کمپنیوں کے توقع سے کم مالیاتی نتائج،قرضوں اور لیوریج ادائیگیوں کا دباؤ اور آئندہ معاشی اشاریوں سے متعلق غیر یقینی کیفیت نے سرمایہ کاروں کو محتاط رکھا۔ انکے مطابق جب تک کارپوریٹ آمدنی میں بہتری اور پالیسی سطح پر واضح اشارے سامنے نہیں آتے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سب چاہتے تھے ہم شادی کریں تو کرلی شادی:ہانیہ عامر

ڈونیشن تنازع پر ابرار الحق کی خاتون صحافی سے بدتمیزی

اداکارائیں اپنی شادی پر کرائے کے جوڑے اور زیورات پہنتی ہیں:لائبہ خان

اداکارہ ہمانشی کھرانا سے 10کروڑروپے بھتہ طلب

پریا درشن نے راجپال یادیو کی جیل سزا پر خاموشی توڑ دی

دھنوش قانونی مشکل میں، پروڈکشن ہاؤس کا 20 کروڑ ہرجانے کا مطالبہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak