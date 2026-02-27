صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حماد خالد کی بطور صدر و سی ای او ایم سی بی اسلامک بینک میں تقرری

  • کاروبار کی دنیا
حماد خالد کی بطور صدر و سی ای او ایم سی بی اسلامک بینک میں تقرری

کراچی(بزنس ڈیسک)ایم سی بی اسلامک بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جناب حماد خالد کی بطور صدر و سی ای او کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے کا مقصد بینک کی قیادت کو مزید مضبوط بنانا اور بدلتے ہوئے مالیاتی حالات میں پائیدار ترقی حاصل کرنا ہے۔

حماد خالد جون 2022 سے ایم سی بی اسلامک بینک کے بورڈ میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دے رہے تھے ۔ اس دوران انہوں نے بینک کی حکمتِ عملی بنانے اور نگرانی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا۔وہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے ممبر ہیں اور انہیں ایم سی بی بینک میں 16 سال سے زیادہ کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے جہاں وہ چیف فنانشل آفیسر کے عہدے پر بھی فائز رہے ۔ انہوں نے مالی منصوبہ بندی، سرمایہ کے انتظام اور قوانین کی پابندی کو یقینی بنایا۔اس کے علاوہ وہ دیگر مالیاتی اداروں جیسے ون لنک پرائیویٹ لمیٹڈ، ایم سی بی این بی سی او آذربائیجان اور ایم سی بی ایکسچینج کے بورڈ ممبر بھی ہیں، جو ان کے وسیع تجربے کو ظاہر کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ
Dunya Bethak