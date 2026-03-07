صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا3400 روپے سستا،چاندی مہنگی

  • کاروبار کی دنیا
ڈالرایک پیسہ،تولہ سونا3400 روپے سستا،چاندی مہنگی

تولہ سونا 5 لاکھ 33 ہزار 762 ،دس گرام 4 لاکھ 57 ہزار 614 کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی روپے کے مقابلے میںڈالر کی قدرگھٹ گئی،ادھر عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی جب کہ چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک مارکیٹ میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 279.40 پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 279.41 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 34 ڈالر کی کمی سے 5110 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3400 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 33 ہزار 762 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2 ہزار 915 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 57 ہزار 614 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 2800 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 37 ہزار 162 روپے ہوگئی تھی۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 194 روپے کے اضافے سے 8 ہزار 914 روپے ہوگئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فون لوٹ لئے

شیخوپورہ :ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

چرخیوں کی بڑی کھیپ برآمد، 2ملزم گرفتار

6سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والااوباش گرفتار

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak