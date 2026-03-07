صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتوں کو ہفتے میں دو دن گیس بندش کا فیصلہ نقصان دہ قرار

  • کاروبار کی دنیا
صنعتوں کو ہفتے میں دو دن گیس بندش کا فیصلہ نقصان دہ قرار

پیداوار، برآمدات اور روزگار کے مواقع متاثر ہونگے ،صدر کراچی چیمبر

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی چیمبرنے صنعتوں کو ہفتے میں دو دن گیس کی فراہمی بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے  معیشت اور برآمدات کیلئے نقصان دہ قرار دیا ۔ چیئرمین بی ایم جی زبیر موتی والا اور صدر کے سی سی آئی ریحان حنیف نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ گیس بندش سے صنعتی پیداوار متاثر ہوگی، اس وقت ملکی صنعت پہلے ہی مہنگی توانائی، بلند پیداواری لاگت اورغیریقینی پالیسیوں کے باعث سخت دباؤ کا شکار ہے جبکہ فروری میں برآمدات میں 8.76 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ،ایسے حالات میں دو دن گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ صنعتی سرگرمیوں کو مزید سست کرسکتا ہے ۔ بزنس رہنماؤں کے مطابق کئی صنعتی یونٹس پہلے ہی مہنگی بجلی اور گیس کے باعث اپنی پیداوار کم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ،اگر گیس کی فراہمی مزید محدود کی گئی تو اس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار، برآمدات اور روزگار کے مواقع متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جاپان کو شکست ، پاکستان نے ہاکی ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

ٹی 20ورلڈکپ فائنل : بھارت اورنیوزی لینڈکل مدمقابل

ٹی 20ورلڈ کپ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان

ویمن فٹبال ٹیم کا ایرانی افواج کو خراجِ تحسین اور سلیوٹ

ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے

نیشنل ٹی 20کپ آج سے شروع،10ٹیمیں مدمقابل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak