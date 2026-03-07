صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں عالمی تجارتی نمائش میں شرکت کیلئے درخواستیں طلب

  • کاروبار کی دنیا
چین میں عالمی تجارتی نمائش میں شرکت کیلئے درخواستیں طلب

اسلام آباد(اے پی پی)ٹڈاپ کے مطابق 6 سے 8 جولائی تک منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش 32ویں چائینہ لینزو انوسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ فیئر میں شرکت کیلئے 19 مارچ تک درخواستیں جمع کرائی جاسکتی ہیں ۔۔۔

نمائش میں مقامی ٹیکسٹائل، فیبرکس اینڈ گارمنٹس ،ہوم ٹیکسٹائل ، کرٹن، کھیلوں کا سامان ،کارپٹس، چاول ، دستکاری مصنوعات ، ہربل ہیلتھ کیئر ،پلاسٹک پراڈکٹس ، فروٹ جوس اور اس سے وابستہ افراد و ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کرسکیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

ہائی کولیسٹرول:خاموش خطرہ،بچاؤ بروقت احتیاط میں ہے

وزن کم کرنیوالی ادویات منشیات کی لت کو کم کر سکتیں

سمندری سطح میں اضافے بارے سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

ٹائپ 2 ذیا بیطس سے بچنے کیلئے 7گھنٹے کی نیند ضروری

فینسی نامی گھوڑی کا سب سے زیادہ زندہ رہنے کا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak