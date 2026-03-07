صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)لیاقت آباد کے علاقے میں سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد ،پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔

ترجمان کے مطابق لیاقت آباد پولیس نے 15 کال پر کارروائی کرتے گھریلو ناچاقی پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے والے مرکزی ملزم طلحہ کو گرفتار کر لیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے گھر والوں سے مل کر خاتون پر تشدد کیا جس کے باعث خاتون کے چہرے اور جسم کے دیگر حصوں پر زخم آئے ،اس دوران ملزم نے متاثرہ خاتون سے پاسپورٹ، سونا اور ڈگریاں بھی چھین لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پٹرول،ڈیزل55روپے لٹر مہنگا:قیمتوں کا ہر ہفتے جائزہ لیا جائے گا: وفاقی حکومت کا اعلان

روس جنگ میں شامل،ایران کا مدد گار:واشنگٹن پوسٹ:امریکی اڈوں پر ایرانی حملے،لڑائی جاری رہی تو خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات بند:قطر

پنجاب میں3ماہ کے اندر فلڈ زونز خالی کرانے کا فیصلہ:مریم نواز نے منظوری دے دی

پٹرولیم پر سبسڈی دیں نہ لیوی کم کریں:آئی ایم ایف

شہباز شریف کی محسن نقوی کی رہائش گاہ جاکر عیادت

اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ،خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak