صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

تلونڈی(نامہ نگار)تلونڈی کے نواحی گاؤں کھوکھر ٹوچر میں دو گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں لڑکی سمیت 2 افراد زخمی ہوگئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق ابراہیم اور گوہر گروپ کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ناصر محمود اور اس کی بہن عائشہ بی بی زخمی ہوئے جنہیں فوری طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان معمولی تلخ کلامی ہوئی جو بعد ازاں جھگڑے اور فائرنگ میں تبدیل ہو گئی۔ایس ایچ او تھانہ الہ آباد کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مکھن والے پاپ کورن کی خوشبو دینے والے ٹماٹر تیار

ہائی کولیسٹرول:خاموش خطرہ،بچاؤ بروقت احتیاط میں ہے

وزن کم کرنیوالی ادویات منشیات کی لت کو کم کر سکتیں

سمندری سطح میں اضافے بارے سائنسدانوں کا اندازہ غلط نکلا

ٹائپ 2 ذیا بیطس سے بچنے کیلئے 7گھنٹے کی نیند ضروری

فینسی نامی گھوڑی کا سب سے زیادہ زندہ رہنے کا عالمی ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak