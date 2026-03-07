صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برآمدات پرمال برداری اخراجات میں 12فیصدکمی

  • کاروبار کی دنیا
برآمدات پرمال برداری اخراجات میں 12فیصدکمی

7ماہ میں اخراجات کاحجم 501.70ملین ڈالرریکارڈکیاگیا،اعدادوشمار

اسلام آباد(اے پی پی)ملکی برآمدات پرمال برداری اخراجات میں سالانہ بنیادوں پرکمی جبکہ درآمدات پرمال برداری اورانشورنس کے اخراجات میں اضافہ ریکارڈکیاگیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلے 7ماہ کے دوران ملکی برآمدات پرمال برداری اخراجات کاحجم 501.70ملین ڈالرریکارڈکیاگیا جو12.58 فیصد کم ہے۔ جنوری میں برآمدات پرمال برداری اخراجات کاحجم 61.26ملین ڈالررہا جو دسمبرمیں بھی 61.26ملین ڈالر اورگزشتہ سال جنوری میں 58.55ملین ڈالرتھا۔پہلے 7ماہ میں درآمدات پرمال برداری اورانشورنش کے اخراجات کامجموعی حجم 1.120 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو 7.03فیصدزیادہ ہے ،گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں درآمدات پرمال برداری اور انشورنش کے اخراجات کا حجم 1.047ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا،جنوری میں درآمدات پرمال برداری اورانشورنس پر 167.62ملین ڈالرکے اخراجات آئے جودسمبرمیں 171ملین ڈالر اورگزشتہ سال جنوری میں 155ملین ڈالرتھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جاپان کو شکست ، پاکستان نے ہاکی ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیا

ٹی 20ورلڈکپ فائنل : بھارت اورنیوزی لینڈکل مدمقابل

ٹی 20ورلڈ کپ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان

ویمن فٹبال ٹیم کا ایرانی افواج کو خراجِ تحسین اور سلیوٹ

ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں رکی مارٹن آواز کا جادو جگائیں گے

نیشنل ٹی 20کپ آج سے شروع،10ٹیمیں مدمقابل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak