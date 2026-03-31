صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل فنانس میں تیز رفتار پیشرفت عالمی سرمایہ کاروں کی پاکستان پرنظریں

  • کاروبار کی دنیا
اسلام آباد (آن لائن)پاکستان میں ڈیجیٹل فنانس کے شعبے میں تیزی سے ہونے والی پیش رفت نے عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی،

جس سے ملک میں مالیاتی شمولیت اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کے فروغ کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔اسی سلسلے میں چین کے معروف فن وولیوشن گروپ اور اس کی ذیلی کمپنی فن لیپ فنانشل سروسز کے وفد نے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر کبیر احمد سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ڈیجیٹل فنانس، ریگولیٹری اصلاحات اور مالی شمولیت کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔وفد نے ایس ای سی پی کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کو سراہتے ہوئے پاکستان میں جدید مالیاتی حل متعارف کرانے اور اپنے آپریشنز کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مبینہ مقابلے :سابق ن لیگی کونسلر کے بیٹے سمیت 3ملزم ہلاک

انسانی سمگلنگ،لاہور ایئرپورٹ سے2مسافر،3ایجنٹس گرفتار

بنوں:افغان مہاجرین کے جعلی شناختی کارڈز بنا نیوالا گروہ گرفتار

راولپنڈی:خاتون سے 4افراد کی گاڑی میں اجتماعی زیادتی

اسلام آباد:ڈاکوؤں کی فائرنگ، تاجر فارم ہاؤس میں قتل

لاہور،خانیوال اورمیانی میں 3افرادکی خودکشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak