صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جدید لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی سطح پر تیاری شروع

  • کاروبار کی دنیا
جدید لیتھیم آئن بیٹریوں کی مقامی سطح پر تیاری شروع

صارفین لوڈشیڈنگ سے نجات ، بہتر بیک اپ حاصل کر سکیں گے

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج کو موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق ایک مقامی کمپنی نے میڈ اِن پاکستان لیتھیم آئن بیٹریاں متعارف کرا دی ہیں جو  توانائی کے متبادل ذرائع خصوصاً سولر سیکٹر کیلئے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے ۔ کمپنی کی جانب سے جاری خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ جدید لیتھیم آئن بیٹریاں خاص طور پر رہائشی توانائی کے حل کے طور پر ڈیزائن کی گئی ہیں اور انہیں روف ٹاپ سولر سسٹمز کے ساتھ مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے گا۔توانائی ذخیرہ کرنے کی اس نئی ٹیکنالوجی سے صارفین نہ صرف بجلی کی لوڈشیڈنگ کے دوران بہتر بیک اپ حاصل کر سکیں گے بلکہ اپنی پیدا کردہ سولر انرجی کو بھی مؤثر طریقے سے محفوظ بنا سکیں گے ۔ یہ بیٹریاں روایتی لیڈ ایسڈ بیٹریوں کے مقابلے میں زیادہ توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور کارکردگی بھی بہتر ہے جس کے باعث یہ پرانے نظام کا مؤثر اور دیرپا متبادل بن سکتی ہیں۔ مزید برآں ان بیٹریوں کو جدید ہائبرڈ انورٹرز اور انرجی مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کو وقت نہیں دیپاتی:کرینہ کپور

ساس ہمیشہ خود کو صحیح،بہو کو نالائق سمجھتی ہے :مریم نفیس

ڈراموں میں 50سالہ مرد جین زی کا کردار ادا کر رہے :امر خان

ہمایوں سعید بس کنڈکٹر بن گئے ، دلچسپ ویڈیو وائرل

بھارت نے دھوکا دیا، اداکارہ مندانا کریمی ایران واپس

عالیہ بھٹ کو کانز فیسٹیول میں نظر انداز کئے جانے پر شرمندگی کا سامنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak