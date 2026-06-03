صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاندی 94، سونا 4600 روپے مہنگا، ڈالر کی قدر کم

  • کاروبار کی دنیا
چاندی 94، سونا 4600 روپے مہنگا، ڈالر کی قدر کم

تولہ سونا 4لاکھ 76ہزار 362،دس گرام 4لاکھ 8ہزار 403کاہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)عالمی و مقامی مارکیٹوں میں منگل کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا،ادھر ڈالر کی قدرمزید گھٹ گئی۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 46 ڈالر کے اضافے سے 4540 ڈالر فی اونس کا ہوگیا ۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4600 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 76 ہزار 362 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3944 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 8 ہزار 403 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ پیر کو سونے کی فی تولہ قیمت 4400 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 71 ہزار 762 روپے ہوگئی تھی۔دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 94 روپے کے اضافے سے 8153 روپے ہوگئی۔علاوہ ازیں اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 278.47 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ پیر کو مقامی کرنسی 278.47 روپے پر بند ہوئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی نیتن یاہو کو سخت فون کال، پاگل تک کہہ دیا

اسرائیل ایرانی حکومت ختم کرنے میں مدد کریگا:نیتن یاہو

یوروزون :مہنگائی کی شرح بڑھ کر 3اعشاریہ2 فیصد ہو گئی

جنوبی افریقا :غیر قانونی تارکین کیخلاف مظاہرے جھڑپیں، 5موزمبیقی ہلاک

اٹلی: 4مزدور زندہ جلادئیے گئے ، 2پاکستانی گرفتار

بھارت بی ایل اے ، ٹی ٹی پی کاسرپرست:ریٹائرڈ بھارتی کرنل

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak