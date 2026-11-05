صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایتھوپیا پاکستانی سرمایہ کاروں کیلئے اہم گیٹ وے ، سفیر

  • کاروبار کی دنیا
ایتھوپیا پاکستانی سرمایہ کاروں کیلئے اہم گیٹ وے ، سفیر

ٹیکسٹائل، ادویات اور صنعتی شعبوں میں وسیع مواقع موجود ، ڈاکٹر عمر حسین اوبا

لاہور (آن لائن)ایتھوپین سفیر ڈاکٹر عمر حسین اوبا نے پاکستانی کاروباری برادری کو ایتھوپیا میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایتھوپیا افریقی منڈیوں تک رسائی کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے ہے جہاں کم لاگت توانائی، صنعتی انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مراعات موجود ہیں۔وہ لاہور چیمبر میں خطاب کر رہے تھے۔

ایتھوپیا کے سفیر نے کہا کہ 130 ملین سے زائد آبادی کا حامل ایتھوپیا پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، مینوفیکچرنگ اور دیگر صنعتی شعبوں میں وسیع مواقع رکھتا ہے ۔ انہوں نے پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو درپیش ریگولیٹری مسائل حل کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔انہوں نے بتایا کہ ایتھوپیا کا سفارت خانہ اسلام آباد 24 سے 29 جنوری 2027 تک پاکستانی کاروباری وفد کے دورہ ایتھوپیا کا اہتمام کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak