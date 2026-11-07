EZVIZکا پاکستان میں 11.11 پر بڑے ڈسکاؤنٹ کا اعلان
کراچی(بزنس ڈیسک)230 ملین سے زائد رجسٹرڈ صارفین رکھنے والے عالمی اسمارٹ ہوم برانڈ EZVIZ نے پاکستان میں اپنی 11.11 شاپنگ پروموشن کا اعلان کیا ہے جس کے تحت منتخب اسمارٹ سیکیورٹی مصنوعات پر 60 فیصد تک رعایت دی جا رہی ہے ۔۔۔
یہ پروموشن 10 نومبر کو رات 8 بجے سے 21 نومبر کو رات 11 بج کر 59 منٹ تک دراز پاکستان سمیت شریک مقامی ریٹیلرز کے ذریعے جاری رہے گی۔2013ء میں قائم ہونے والا EZVIZ اب 130 سے زائد ممالک اور خطوں میں خدمات فراہم کرتا ہے اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے اسمارٹ کیمرے اور اسمارٹ انٹری مصنوعات تیار کرتا ہے ۔ مطابقت رکھنے والی ڈیوائسز EZVIZ App کے ذریعے منسلک ہوتی ہیں، جہاں صارفین کیمروں کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، نوٹیفکیشن وصول کر سکتے ہیں اور دور سے اپنے گھر کی سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں۔گھر کے مالکان اور چھوٹے کاروبار چلانے والوں کے لیے کسی جگہ کی نگرانی اور وہاں داخلے کا انتظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیمرا دکھا سکتا ہے کہ گیٹ کی طرف کون آ رہا ہے یا دکان بند ہونے کے بعد اس کے اردگرد کیا ہو رہا ہے ، جبکہ اسمارٹ لاک روایتی چابیوں پر مکمل انحصار کے بغیر روزمرہ داخلے کو زیادہ آسان بنا سکتا ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments