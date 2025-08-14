صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کام کے سلسلہ میں گئے شہری کو اغوا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے عمر ٹاؤن کے رہائشی حسنین نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی علی حسن کام کے سلسلہ میں گھر سے نکلا مگر واپس نہ آیا۔ ملزمان مبینہ طور پر اسے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

