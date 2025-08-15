صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ا نہار کے سبزہ زار میں جشنِ آزادی کی تقریب

  • فیصل آباد
محکمہ ا نہار کے سبزہ زار میں جشنِ آزادی کی تقریب

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)محکمہ انہار فیصل آباد زون کی جانب سے جشنِ یومِ آزادی کی تقریب جوش و خروش سے محکمہ ا نہار کے سبزہ زار میں منائی گئی۔

اس موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایکسین مظفر اقبال جپہ، ایکشن جنید اکبر، ایس ڈی او احمد حسن، سب انجینئر مہر محمد طاہر، سپرنٹنڈنٹ منور علی تنویر، غلام حسین شاہ، صابر علی پاشا، فرحان سلیم، صفدر علی زاہد، زاہد محمود، اسسٹنٹ عامر محمود بھٹی، مظہر حسین، رمضان شاکر، طاہر سرور، شمس ناصری، رانا مقصود، سینئر و جونیئر کلرکس اور چھوٹے بچوں سمیت بڑی تعداد میں ملازمین شریک ہوئے ۔تقریب میں ایکسین مظفر اقبال جپہ، جنید اکبر اور ایس ڈی او احمد حسن نے سٹاف کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے ۔ بعد ازاں وطنِ عزیز کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایوانِ تجارت میں یومِ آزادی کی تقریب،کیک کاٹا گیا ،خصوصی دعائیں

معرکہ حق سے ملک کا تحفظ یقینی بنایا گیا:اجمل چانڈیہ

معرکہ حق کی جیت یومِ آزادی کی خوشیاں دوبالا کر گئی:لبنیٰ نزیر

جشنِ آزادی اس بار تاریخی اہمیت کا حامل:ثاقب خورشید

قوم کے شہداء ،غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں،فواد ہاشم

یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے ،ڈاکٹرمہناز خاکوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ