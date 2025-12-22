صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی نمائندہ ہونا انتخابی کامیابی کا محتاج نہیں ،محسن شاہنواز رانجھا

  • سرگودھا
عوامی نمائندہ ہونا انتخابی کامیابی کا محتاج نہیں ،محسن شاہنواز رانجھا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )کنوینر وزیراعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس، بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے پبلک سیکرٹریٹ کوٹ شاہنواز میں حلقے سے آئے ہوئے شہریوں اور پارٹی کارکنان کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندہ ہونا کسی عہدے یا انتخابی کامیابی کا محتاج نہیں بلکہ یہ عوام سے جڑا ہوا ایک مسلسل فریضہ ہے ۔

انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اداروں کے ساتھ مؤثر رابطے کے ذریعے عملی حل کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی خدمت ان کے لیے کوئی منصب نہیں بلکہ ایک آئینی سوچ اور عوامی اعتماد کا تقاضا ہے ، جس پر وہ ہر صورت پورا اترنے کی کوشش کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر