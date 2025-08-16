صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل اکنامکس سروے ، ترقیاتی منصوبہ بندی بہتر ہو گی:ذیشان لبھا

  • فیصل آباد
سوشل اکنامکس سروے ، ترقیاتی منصوبہ بندی بہتر ہو گی:ذیشان لبھا

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت پنجاب سوشل اکنامکس سروے کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 جس میں ڈسٹرکٹ منیجر دانش، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ منصور عارف، فوکل پرسن پروگرام سپرنٹنڈ نٹ ڈی سی آفس ضیا الحق سمیت متعلقہ افسر شریک ہوئے ۔اجلاس میں سروے کے انتظامات اور امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ابتدائی مرحلے میں 18 سے 20 اگست تک 256 شمار کنندگان کی تربیت دی جائے گی تاکہ سروے کو شفاف اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جا سکے ۔ ذیشان لبھا مسیح نے کہا کہ یہ سروے پنجاب حکومت کا ایک اہم اقدام ہے جو صوبے میں سماجی و معاشی صورتحال کے درست اعدادوشمار فراہم کرے گا، جس کی بنیاد پر ترقیاتی منصوبہ بندی کو بہتر بنایا جا سکے گا۔انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ اس قومی نوعیت کے پروگرام کی کامیابی کے لیے تمام وسائل استعمال کریں اور سروے کے دوران عوامی تعاون یقینی بنایا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

جاری اور زیر التواترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنیکی ہدایات

چہلم امام حسینؓ پرمیلسی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

جشن آزادی میں پی اے ایف ریٹائرڈ کمیونٹی کی بھرپور شمولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن