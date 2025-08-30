صوبائی وزراخواجہ سلمان رفیق اورعمران نذیرکاچنیوٹ ،جھنگ کادورہ
فیصل آباد،چنیوٹ ،جھنگ (سٹاف رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر ز) دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ الرٹ ہے ۔
صوبائی وزیر صحت و پاپولیشن/انچارج فلڈ کنٹرول فیصل آباد ڈویژن خواجہ عمران نذیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے چنیوٹ اور جھنگ کادورہ کیاجبکہ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہاکہ دریائی بیٹ میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کیلئے ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ابتک 140 موضع جات سے ایک لاکھ سے زائد لوگوں کو نشیبی علاقوں سے باہر منتقل کیا گیا ہے ۔61 ہزار سے زائد جانوروں کو نشیبی علاقوں سے باہر منتقل کیا گیا ہے ۔22 فلڈ ریلیف کیمپس مکمل فعال ہیں۔صوبائی وزیرخواجہ سلمان رفیق نے کہاکہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر تمام صوبائی کابینہ فیلڈ میں ہے ۔
عوام الناس سے گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر فوری طور پر اختیار کریں،انتظامیہ سے تعاون کریں،وہ چنیوٹ میں اڈہ 15 پر گئے اور متاثرین سے ملاقات کی جبکہ زیر علاج مریضوں سے بھی ملے اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ، انہوں نے دریائے چناب کے پل ٹی ڈی سی پی پر سیلابی صورتحال کا معائنہ بھی لیا۔ صوبائی وزیر عمران نزیر نے کہاکہ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن وہیلز بھی فلڈ متاثرہ علاقوں میں متحرک ہیں۔ مشترکہ کاوشوں سے سیلابی صورتحال سے نمٹیں گے ۔ضلعی انتظامیہ کے جاری اقدامات مثالی ہیں۔جانوروں کیلئے چارے اور لوگوں کیلئے کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔وزیر اعلیٰ کی جانب سے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے دو ملین سے زائد کے فنڈز جاری کئے گئے ہیں۔