صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

  • فیصل آباد
شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

حکومت متاثرین کے مسائل کے حل کیلئے ہنگامی اقدامات کر رہی: شازیہ رحمان

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ شازیہ رحمان نے موضع علیخانہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کیا اور متاثرہ خاندانوں میں امدادی راشن تقسیم کیا۔تحصیل دار شورکوٹ راشد مجید کلو اور سروے ٹیم کے ارکان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے علاقے میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متاثرہ گھروں، فصلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کا معائنہ کیا۔انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے اور ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔اس موقع پر محترمہ شازیہ رحمان نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کی فہرست جلد از جلد مکمل کی جائے اور امدادی عمل کو تیز کیا جائے تاکہ کوئی مستحق خاندان امداد سے محروم نہ رہ جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیٹا لیک کیس :این سی سی آئی اے حکام کی غیر حاضری پر عدالت برہم

مخالفین نے وعدے کیے ،مسائل حل نہ کر سکے ، میئر

صاف توانائی میں خود کفالت کیلئے پرعزم ہیں، شرجیل میمن

شاہ لطیف ٹاؤن میں سوئی سدرن کا آپریشن، مکینوں کا عملے پر حملہ

اجتماعی کوششوں سے پولیوکا خاتمہ ممکن،محمد یوسف

پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوام ڈاکوؤں کے نشانے پر ،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ