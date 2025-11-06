صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی انتخابات کے انتظامات، سکیورٹی پلان کا جائزہ اجلاس

  • فیصل آباد
ضمنی انتخابات کے انتظامات، سکیورٹی پلان کا جائزہ اجلاس

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور ریجنل الیکشن کمشنر سعید احمد خان کی زیر صدارت 23 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے انتظامی و حفاظتی اقدامات سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں پولنگ ڈے کے سکیورٹی پلان، ٹرانسپورٹیشن اور کیمپ آفس کے قیام سے متعلق امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔

ڈسٹری بیوشن پوائنٹس اور کاؤنٹرز کی تعداد بڑھانے سے متعلق تجاویز پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔اجلاس میں پولنگ سٹاف کی تربیت کے شیڈول اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام انتظامی و تکنیکی مسائل فوری طور پر رپورٹ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ اسٹاف کی موثر تربیت ضمنی انتخابات کے کامیاب انعقاد کے لیے ناگزیر ہے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر عمران عصمت پنوں، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز محمد سرور، دلاور خان، رؤف احمد، محمد اشفاق سمیت دیگر افسران شریک تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلز اور چائے خانوں کے لئے ایس او پی بنانے کا فیصلہ

ٹائر جلانے ، پائرولائسز پلانٹس پر مکمل پابندی کا نوٹیفکیشن

گارڈن میں شہری کو کچلنے والے ڈمپر ڈرائیور کی ضمانت منظور

جیکب آباد:750 افراد چوہوں، بلیوں، کتوں کے کاٹنے سے زخمی

ندی میں ڈوبنے ،دیوار کے ملبے تلے دبنے سے 4 افراد چل بسے

مکران کوسٹل ہائی وے پر خوفناک حادثہ،5 جاں بحق ، 2 زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن