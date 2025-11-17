صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

  • فیصل آباد
واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

ترقیاتی پروگرام کے تحت سکیموں پر کام جون تک مکمل ہونا چا ہیے :سہیل قادر

 فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے جاری سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید بڑھانے کی ہدایت کی ہے اور واضح کیا کہ کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک تمام تعمیراتی کاموں کی کڑی نگرانی کرے ۔سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری سکیموں کی ڈویلپمنٹ پراگریس ریویو میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری سکیموں پر کام جون 2026 تک ہر صورت مکمل ہونا چا ہیے تاکہ ان منصوبوں کے ثمرات آئندہ مون سون سیزن میں شہریوں کو حاصل ہو سکیں۔

ایم ڈی واسانے مزید کہا کہ تمام سائٹ پر پائپ لائن بچھانے کے بعداسے کلیئر کیا جائے اور ارد گرد پڑی تمام مٹی و دیگر ملبہ ساتھ ساتھ مکمل صاف کریں۔انہوں نے مزید کہا کہ تمام کنٹریکٹرز تعمیراتی کاموں کو تیز رفتاری کے ساتھ نمٹائیں تاہم میٹریل کے استعمال اور کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے ۔ ایم ڈی واسا نے خبردار کیا کہ ہر ہفتہ بچھائے جانیوالے پائپ لائن کی لمبائی 2 ہزار فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے اور جو کنٹریکٹر 2 ہزار فٹ پائپ لائن نہیں بچھاتا اسے تبدیل کردیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر