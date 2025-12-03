صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد ، زرعی استعمال کیلئے 33 ملین گیلن پانی صاف کیا جائیگا

  • فیصل آباد
فیصل آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد ، زرعی استعمال کیلئے 33 ملین گیلن پانی صاف کیا جائیگا

صوبائی وزیر بلال یاسین ، ڈنمارک کی سفیرنے حکومتی اشتراک سے منصوبے کا افتتاح کیا،پنجاب کا پہلا ٹریٹمنٹ پلانٹ 56ارب سے 2028تک مکمل ہوگا، بائیو گیس سے 3میگاواٹ بجلی بھی پیداکی جائیگی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں پنجاب کے پہلے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا56ارب روپے سے یہ منصوبہ اکتوبر 2028تک مکمل کیا جائیگا ۔ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ فیز 1 کی کنسٹرکشن سائٹ پر تقریب میں وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین اور ڈنمارک کی سفیر مایا مورٹینسن نے منصوبے کا افتتاح کیا۔ ڈنمارک اور پنجاب حکومت کے اشتراک سے منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ۔ڈنمارک کی سفیر نے کہا مزید منصوبوں میں تعاون کو آگے بڑھائینگے۔ بلال یاسین نے کہا منصوبے سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہونگے اوریہ فیصل آباد میں ماحولیاتی آلودگی خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا زرعی استعمال کیلئے صاف پانی میں اضافہ ہوگا۔

یومیہ 33ملین گیلن ویسٹ واٹر کو صاف کیا جا سکے گا ، بہت جلد اس طرز پر لاہور میں بھی بڑا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پراجیکٹ لایا جا رہا ہے ۔عالمی ادارہ صحت اور یورپی ممالک کے معیارات کے مطابق پانی صاف کیا جائے گا محکمہ ہاؤسنگ کے تحت واسا فیصل آباد منصوبے کو مکمل کرائے گا ، اس سے بائیو گیس کے ذریعے 3 میگاواٹ بجلی بھی پیداکی جائیگی۔ فیصل آباد میں 10ارب سے زائد کے ترقیاتی کام جاری ہیں اور 12 ارب کے نئے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے واسا پنجاب کے تحت ویسٹ اور سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس دیگر اضلاع میں بھی بنائے جائینگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مویشیوں کا شہر میں داخلہ روکنے کیلئے سخت نگرانی

تحصیل پپلاں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری، شہریوں کے مسائل حل

ٹریفک قوانین، عوام پر معاشی بوجھ نہ ڈالا جائے، ندیم چن

ہفتے میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے معاملات درست ورنہ سخت فیصلے

کندیاں : گیس کی لوڈشیڈنگ اور کم پریشر برقرار، شہری پریشان

لاری اڈہ میانوالی میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی مہم

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر