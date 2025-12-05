صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او فیصل آباد کا دورہ جھنگ، کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا

  • فیصل آباد
آر پی او فیصل آباد کا دورہ جھنگ، کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا

منشیات فروشوں اور قمار بازوں کیخلاف نتیجہ خیز کار کردگی درکار :سہیل اختر

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے ضلع جھنگ کا دورہ کیا، جس کا آغاز تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں منعقدہ کھلی کچہری سے ہوا۔ اس دوران آر پی او نے شہریوں کے مسائل بغور سنے اور شکایات کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ کھلی کچہری کے دوران ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی بھی آر پی او کے ہمراہ موجود تھے۔

بعد ازاں آر پی او نے پولیس لائنز جھنگ میں یادگارِ شہداء پر حاضری دی، پھول کی چادر چڑھائی اور بہادر شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اسی موقع پر آر پی او کی زیر صدارت پولیس دربار بھی منعقد ہوا، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔پولیس افسروں سے خطاب کرتے آر پی او سہیل اختر نے واضح ہدایات جاری کیں منشیات فروشوں اور قمار بازوں  کیخلاف نتیجہ خیز اور عملی کارکردگی ہر صورت درکار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

6مزید اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد

سندھ حکومت اور کے ایم سی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، منعم ظفر

سندھی ثقافت پرانی پہچان ،ڈپٹی میئر

ڈاکو کو زندہ جلانے کا واقعہ، آئی جی سمیت اعلیٰ افسران کو نوٹس

پی آئی ڈی کا اقراء یونیورسٹی میں گمراہ کن معلومات پر سیمینار

پورٹ قاسم میں 132کے وی گرڈ اسٹیشن کے قیام کا معاہدہ طے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ