صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات کا سلسلہ جاری

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات کا سلسلہ جاری

جائیدادوں کی مطلوبہ ٹاؤن پلاننگ رپورٹس رئیل ٹائم میں آن لائن جاری کی جا رہیں بلڈنگ پلان، تکمیلی رپورٹس اور کورٹ کیس تفصیلات بھی فوری چیک ہونے لگیں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات کے جاری سلسلے میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے ، جس کے تحت اب ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہاؤسنگ کالونیوں میں جائیدادوں کی مطلوبہ ٹاؤن پلاننگ رپورٹس رئیل ٹائم میں آن لائن سسٹم کے ذریعے جاری کی جا رہی ہیں۔ اس جدت سے تیز رفتار سروس ڈیلیوری کے معیار میں اضافہ ہوا ہے جبکہ درخواست گزاروں کا قیمتی وقت بھی بچنے لگا ہے۔

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ایک اجلاس میں اصلاحاتی اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ آن لائن رپورٹنگ سسٹم کے نفاذ سے محکمانہ کارکردگی مزید موثر ہوئی ہے ۔ اجلاس میں چیف انجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ نور سمیت دیگر افسران موجود تھے۔

اجلاس میں بتایا گیا کہ ایف ڈی اے کی جائیدادوں کا ریکارڈ پنجاب اربن لینڈ سسٹم انحاسمنٹ (پلس)سے منسلک کر دیا گیا ہے، جس کی بدولت تمام ضروری تفصیلات اور کوائف آن لائن دستیاب ہیں، اور محکمانہ کارروائی نہایت آسان ہو گئی ہے ۔مزید برآں اس نظام کی مدد سے کسی بھی جائیداد کے بلڈنگ پلان کی منظوری، تکمیلی رپورٹ، کورٹ کیس اور دیگر امور کو فوری طور پر چیک کرنا ممکن ہو گیا ہے ۔ سسٹم کے تمام شعبوں سے منسلک ہونے کے باعث اب آن لائن شعبہ جاتی رپورٹس بھی فی الفور جاری کی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کی گرفتاری یقینی بنائی جائے، آئی جی

راولپنڈی:ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، 8301گاڑیاں بند

صوبائی وزیر تعلیم ارشد ایوب کا ایبٹ آباد پبلک سکول کا دورہ

گارڈینیا حب میں موسم خزاں کے پھولوں کی نمائش کا افتتاح

پیرا فورس کمیٹی میں تاجروں کی نمائندگی یقینی بنائینگے، سلمیٰ بٹ

سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی کی حکام کو شفافیت یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل