ایف ڈی اے افسروں کو بزنس ماڈلز تیار کرنے کاحکم
اس ضمن میں جامع تجاویز جلد مرتب کی جائیں:کمشنرکی اجلاس میں ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے شہری ترقی اور تفریحی سہولیات کے منصوبوں کے حوالے سے ایف ڈی اے افسروں کو بزنس ماڈلز تیار کرنے کاحکم دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس ضمن میں جامع تجاویز جلد مرتب کی جائیں۔ انہوں نے یہ حکم ایف ڈی اے افسروں کی طرف سے ترقیاتی و انتظامی امور پردی جانیوالی بریفنگ میں جاری کیا۔ ڈی جی آصف چوہدری نے ایف ڈی اے کے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں اور مالی وسائل میں اضافہ کیلئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی قیصر عباس رند، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈنیشن عامر رضا، چیف انجینئر مہرایوب، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ نوید رندھاوا ، ڈائریکٹرز اسمامحسن، جنید حسن منج، یاسراعجاز چٹھہ، سہیل مقصود پنوں، عاصم محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئرنگ طلحہ تبسم و دیگر افسر موجود تھے۔
کمشنر نے کہا شہری ترقی کیلئے پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ اصولوں کے تحت خواہش مند سرمایہ کاروں کی شرکت کیلئے اقدامات کئے جائیں۔ انہوں نے ماسٹر پلاننگ کے تحت ایف ڈی اے سٹی میں سپورٹس کمپلیکس کی توسیع کے مجوزہ منصوبوں میں منی سینما، پیڈ ل ٹینس کورٹ، باؤلنگ ریلے ، ای گیمنگ، لان ٹینس ،ایونٹ ہال کے قیام، فائن ڈائننگ ریسورنٹ، گیسٹ ہاؤس، ڈے کیئر سنٹر، سیلون، بیسمنٹ پارکنگ و دیگر سہولیات کو سراہتے کہا ایکو فاریسٹ اینڈ نیچرل پارک میگا پراجیکٹ کی تکمیل کیلئے بزنس تجاویز تیار کریں۔ کمشنر نے نجی ہاؤسنگ سکیموں کے معاملات میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کاحکم دیا اور کہا کہ پلاٹس کی فروخت میں فائل مافیا کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جائے ۔ ڈی جی نے بتایا سپورٹس کمپلیکس میں پیڈل ٹینس کورٹ کے منصوبے پر ترقیاتی کام تیز ی سے جاری ہے ،25 دسمبر کو افتتاح کا پروگرام ہے ۔