صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ہیلتھ اتھارٹی کی ادویات کی فراہمی بہتر بنانے کی کوششیں 13 اقسام کی ادویات فراہم

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ہیلتھ اتھارٹی کی ادویات کی فراہمی بہتر بنانے کی کوششیں 13 اقسام کی ادویات فراہم

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر چنیوٹ و ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی عائشہ رضوان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے۔۔۔

 ادویات کی فراہمی کے تسلسل کو بہتر بنانے کے لیے ضلع و تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں اور دیہی صحت مراکز چک 14 اور برانہ کو 13 مختلف قسم کی ادویات فراہم کر دی ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ثاقب منیر نے بتایا کہ فراہم کی جانے والی ادویات میں اینٹی بائیوٹک، درد کش، الرجی، امراض بچگانہ اور دیگر زندگی بچانے والی ادویات شامل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ