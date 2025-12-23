صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:پولیس نے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
ماموں کانجن:پولیس نے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے ایک کلو 410 گرام چرس برآمد کی اور مقدمہ درج کر لیا۔

 ایس ایچ او تھانہ ماموں کانجن مدثر قادر کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ماموں کانجن کے علاقے ظفر چوک روڈ 490 گ ب کے قریب پولیس نے ایک مشکوک شخص کو روک کر تلاشی لی، جس سے 1.41 کلوگرام چرس برآمد ہوئی۔ملزم کی شناخت محمد اختر کے طور پر ہوئی ہے ، جسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز کی تاخیر،ایل ڈی اے اور واسا کے ترقیاتی منصوبے خطرے میں

حمزہ شہباز کی مرحوم سواتی خان کے گھرآمد،اہلخانہ سے تعزیت

ایم پی اے ملک عرفان شفیع سپردخاک

قومی کھلاڑیوں کوصحت کی بلامعاوضہ سہولیات قابلِ تحسین :گورنر

ڈی جی ایل ڈی اے کا داتا دربار اور بھائی چوک ری ماڈلنگ منصوبے کا دورہ

ہائیکورٹ:سیکرٹری صحت پنجاب کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست پر نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس