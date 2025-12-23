صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2025، سیف سٹی کیمروں کے 97ہزار 506سرویلنس آپریشنز

  • اسلام آباد
1ہزار سے زائد مجالس ، 120سے زیادہ جلوسوں کے روٹس،غیر ملکی وفود کو سکیورٹی دی گئی ہنچ لیب اور گولڈن آورسسٹم متعارف ،7لاکھ سے زائد شہریوں کی رہنمائی ،سالانہ رپورٹ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سال 2025 میں اسلام آباد سیف سٹی کیمروں نے 97 ہزار 506 مختلف اقسام کے سرویلنس آپریشنز کئے ،جبکہ محرم الحرام کے دوران 1ہزار سے زائد مجالس اور 120 سے زیادہ جلوسوں کے روٹس کی حفاظت کے لئے ڈرون کیمرے ، سمارٹ کاریں اور سیف سٹی کا جدید نظام فعال رہا،ملکی و غیر ملکی وفود، کھیلوں کے بڑے ایونٹس اور سیاسی سرگرمیوں سمیت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ہر ایونٹ کوسیف سٹی نے رئیل ٹائم مانیٹرنگ سے محفوظ بنایا، اسلام آباد پولیس نے سیف سٹی اسلام آباد کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ہنچ لیب اور گولڈن آورسسٹم متعارف کروایا جس کے تحت 326 اہم کیسز میں فوری ردِعمل دیا۔

ہوٹل آئی سسٹم کے ذریعے 11 لاکھ 45 ہزار 992 افراد کا ڈیٹا ریکارڈ ہوااور اس ڈیجیٹل شناخت کی بنیاد پر300 سے زائد اشتہاری و عدالتی مفرور قانون کی گرفت میں آئے ۔سیف سٹی کے ڈیجیٹل کنٹرول روم نے سال بھر میں 7 لاکھ 45 ہزار 755 شہریوں کی رہنمائی کی ۔ شہریوں کی حفاظت کے لئے آن لائن ٹیکسی ویری فیکیشن ایپ اور ون انفو ایپ متعارف کرائی گئیں۔ٹیکسی ایپ میں 3500 مسافر ،15 ہزار 362 ڈرائیورزاور 15 ہزار 310 ٹیکسیاں رجسٹرڈ ہوئیں جبکہ 1,495 ایمرجنسی کالز پر فوری قانونی کارروائی بھی کی گئی ۔

 

