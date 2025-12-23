صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد : قبرستانوں، پارکوں، چوک چوراہوں کی صفائی

فیملی پارک میں نیا رولنگ ٹریک،بچوں کیلئے جھولے نصب ، رنگ و روغن مکمل

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق قبرستانوں کی صفائی ستھرائی ،پارکوں،چوک چوراہوں،گرین بیلٹس اور عوامی مقامات کی بیوٹی فکیشن،رنگ و روغن کا کام شورو شور سے جاری ہے ،فیملی پارک میں نیا رولنگ ٹریک، بچوں کیلئے جھولے ،نئے پودے ،چار دیواری کی رنگ و روغن کا کام مکمل کر لیا گیا ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پارکوں،گرین بیلٹس اور دیگر عوامی مقامات کی باقاعدگی سے صفائی،صبح،شام سڑکوں پرپانی کے چھڑکاؤ اور انکی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔

ونیکے روڈ قبرستان کی صفائی ستھرائی،فالتوں جڑی بوٹیوں کی تلفی اور چاردیواری کے نئے رنگ وروغن اور لائٹنگ کا کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے ۔ انکا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق تجاوزات کے خاتمہ ،صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات اور بیوٹی فکیشن کے کاموں سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو ا ہے ،واسا،ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹی کی ٹیمیں دن رات صفائی ستھرائی کے کاموں میں مصروف عمل ہیں شہری اور بالخصوص دوکاندار،تاجر اپنے گھروں کی صفائی کے بعد کوڑ ا کرکٹ گلیوں،بازاروں اور شاہراؤں پر مت پھینکیں ،ویسٹ مینجمنٹ کے اہلکار گلی،محلوں کی دو شفٹوں میں صفائی کا کام کر رہے اس لیے جو دکاندار،تاجر اور دیگر کاروباری حضرات سڑکوں کی صفائی کے بعد اپنا کوڑا کرکٹ باہر پھینکیں گے انکے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس