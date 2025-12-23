صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر نوجوان کیلئے لیپ ٹاپ حکومت کا ایک اہم مشن ‘وجیہہ قمر

  • اسلام آباد
ہر نوجوان کیلئے لیپ ٹاپ حکومت کا ایک اہم مشن ‘وجیہہ قمر

تعلیم کا فروغ ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی ترجیحات ہیں ،تقریب سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وزیر مملکت برائے وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت وجیہہ قمر نے کہا ہے کہ ہر نوجوان کے لیے لیپ ٹاپ حکومت کا ایک اہم مشن ہے جس کے تحت وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کو مزید وسعت دی جا رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ تعلیم کا فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔وجیہہ قمر نے مزید کہا کہ پاکستان اب درست سمت میں گامزن ہو چکا ہے اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے جس میں نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک دکانداروں سے بغیر رسید پیسے وصول، گرانفروشی بڑھ گئی

کمشنر فیصل آباد آفس کے مسیحی ملازمین میں عیدی تقسیم

ستھرا پنجاب:صفائی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا: ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر

کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

اسلامی نظامِ عدل معاشرتی انصاف کی ضمانت :عبدالرشید حجازی

جھنگ: 49 مستحق مسیحی خاندانوں میں امدادی چیکس تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس