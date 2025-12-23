اسلامی نظامِ عدل معاشرتی انصاف کی ضمانت :عبدالرشید حجازی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی ناظمِ اعلیٰ علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا ہے کہ اسلامی نظامِ عدل کے نفاذ سے ہی معاشرے میں حقیقی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، جبکہ موجودہ عدالتی نظام پیچیدگیوں اور کرپشن کے باعث عام شہری کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام نظر آتا ہے ۔
ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام اس قدر الجھا ہوا ہے کہ انصاف عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے ۔ عدالتوں میں انصاف بکتا ہے اور امیر و غریب کے لیے الگ الگ قانون رائج ہیں، حالانکہ دینِ اسلام ہمیں مساوات اور انسانیت کا درس دیتا ہے ۔ اگر کوئی فرد جرم کا مرتکب ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے تو معاشرے میں واضح بہتری آ سکتی ہے ۔علامہ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بظاہر قرآن و حدیث کو سپریم لاء قرار دیا جاتا ہے ، مگر عملی طور پر فیصلے کرتے وقت امیر و غریب، صاحبِ اقتدار اور عام شہری کے درمیان واضح فرق رکھا جاتا ہے ، جس کے باعث معاشرے میں بگاڑ اور تناؤ بڑھ رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں جرائم کی شرح میں خطرناک اضافہ اسلامی نظامِ عدل کو نظرانداز کرنے کا نتیجہ ہے ۔ اگر عدالتی نظام کو حقیقی معنوں میں شریعتِ اسلامی کے مطابق ڈھال کر شرعی گواہوں کی بنیاد پر فوری سزائیں دی جائیں تو جرائم کی روک تھام ممکن ہے ۔