بجلی چوری کر نیوالے شخص کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ خصوصی ) بجلی چوری کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔سید عقیل حیدر ایس ڈی او واپڈا نے کارروائی کرتے ہوئے چک 194گ ب ملزم ساجد کے خلاف واپڈا کی مین پی وی سی کیبل سے ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کرنے پر تھانہ رجانہ میں مقدمہ درج کروا دیا۔

