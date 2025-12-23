صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

  • کراچی
صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

کراچی کو دوبارہ مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کیلئے سنجیدگی سے کام کررہے ہیںترقیاتی کام شروع، 6ماہ میں تکمیل کا ہدف،کڑی نگرانی کی جائیگی ،سینئر صوبائی وزیر

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں 9 ارب 28 کروڑ روپے سے زائد کے ترقیاتی پیکیج کی منظوری کے بعد سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور بڑے ترقیاتی پیکیج کاا علان کیا جائے گا ۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے صنعتی علاقوں کیلئے ترقیاتی پیکیج کی منظوری حکومت سندھ کا تاریخی اور بروقت فیصلہ ہے ۔ حکومت کراچی کو دوبارہ مضبوط، فعال اور مسابقتی صنعتی مرکز بنانے کیلئے پوری سنجیدگی اور تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ صنعتی زونز کی بحالی اور ترقی براہِ راست روزگار، برآمدات اور سرمایہ کاری سے جڑی ہوئی ہے ۔ صنعتی علاقوں کے انفرا اسٹرکچر کی بہتری کیلئے جامع روڈ میپ کے تحت پیر سے ترقیاتی کام شروع ہوں گے اور 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔

یہ فنڈز انفرا اسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے فراہم کیے جا رہے ہیں جو صنعتوں ہی کی جانب سے ادا کیا گیا۔ مختلف صنعتی زونز کیلئے ضرورت اور ترجیح کی بنیاد پر فنڈز کی منصفانہ تقسیم سندھ حکومت عملی اقدامات کا ثبوت ہے ۔ ترقیاتی کاموں کے معیار، رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، مجوزہ نگران کمیٹی کے ذریعے تمام منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیرِ اعلیٰ کا واضح اعلان ہے کہ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد صنعتی علاقوں کیلئے اسی نوعیت کا ایک اور بڑا ترقیاتی پیکیج دیا جائے گا۔ 

 

