صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار،ہیروئن، چرس برآ مد

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا:خاتون سمیت دو منشیات فروش گرفتار،ہیروئن، چرس برآ مد

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )فیصل آباد میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران خاتون سمیت دو افراد کو گرفتار کر کے بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔

 تھانہ سی پی او فیصل آباد، ڈی آئی جی صاحبزادہ بلال عمر اور ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کی سربراہی میں پولیس کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ ثاقب ریاض مہیس کی نگرانی میں سب انسپکٹر مزمل عباس نے خفیہ اطلاع پر جھنگ روڈ چوہلہ پل کے قریب کاروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش اعجاز خان سکنہ 220 ر ب کے قبضے سے 2200 گرام چرس برآمد کی۔اسی طرح، ایس ایچ او ساندل بار وقاص ہندل کی سربراہی میں سب انسپکٹر شہزاد جاوید نے 60 ج ب شہباز پور قبرستان کے قریب کاروائی کے دوران خاتون منشیات فروش آسیہ بی بی کو گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے 1550 گرام ہیروئن اور 1350 روپے نقد برآمد ہوئے ۔پولیس نے دونوں منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران، نصف شہر میں چولہے بجھ گئے

فائر بریگیڈ کی 440 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کیلئے اقدامات شروع

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں ، خواتین اور معمرا فراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

گورنر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، تعلقات پرگفتگو

تعلیمی اداروں کے گرد کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی ہدایت

کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس