صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام کا اصل پیغام نبی کریمؐ کے کردار سے پھیلتا ہے :شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
اسلام کا اصل پیغام نبی کریمؐ کے کردار سے پھیلتا ہے :شبیر احمد عثمانی

چناب نگر (نامہ نگار )ختم نبوت اسلامک سنٹر و جامعہ عثمانیہ کے بانی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے نبی کریمؐ کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے ۔

آپ کا پیغام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا۔ شریعت پر عمل کرنے سے بے انصافی اور ظلم و جبر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ آج مسلمان پستیوں کی دلدل میں اس لیے پھنس گیا ہے اس نے نبی پاکؐ کا راستہ چھوڑ دیا ہے ۔ اطاعت رسولؐ ہی ہر طرح کی کامیابی کی ضمانت ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران، نصف شہر میں چولہے بجھ گئے

فائر بریگیڈ کی 440 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کیلئے اقدامات شروع

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں ، خواتین اور معمرا فراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

گورنر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، تعلقات پرگفتگو

تعلیمی اداروں کے گرد کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی ہدایت

کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس