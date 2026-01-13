صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :نامعلوم افراد کی فائرنگ ، دودھ فروش قتل

  • فیصل آباد




سمندری (نمائندہ دنیا )تھانہ ترکھانی کے گاؤں 224 گ ب میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 28 سالہ دودھ فروش عبدالرحمن کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق، عبدالرحمن شام کے وقت دودھ دینے آیا تھا کہ ملزمان نے اسے گولی مار کر قتل کر دیا۔ قاتل فرار ہو گئے ۔ اطلاع ملتے ہی ایس پی صدر اور ڈی ایس پی سرکل سمندری پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچے اور شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

