صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا:معمولی رنجش پر فائرنگ، شہری شدید زخمی

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا:معمولی رنجش پر فائرنگ، شہری شدید زخمی

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا)تھانہ ائیرپورٹ کے علاقے میں معمولی رنجش پر ملز موں نے شہری زوہیب بابر کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا۔

 زخمی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ واقعہ تھانہ ائیرپورٹ کے علاقے چک 66 ج ب دھاندرہ بلو موڑ روڈ کے قریب پیش آیا۔ ملزم ذیشان، جھاری اور دیگر نے گھر جاتے ہوئے زوہیب بابر پر فائرنگ کی۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او تھانہ ائیرپورٹ ثاقب ریاض مہیس پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔پولیس نے 2 نامزد اور کل 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس