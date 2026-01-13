صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کے اعزاز میں تنظیمی اعشائیہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کے اعزاز میں تنظیمی اعشائیہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کے اعزاز میں تنظیمی اعشائیہ اور یادگار نشست یزدانی ہاؤس، بلال گنج میں منعقد ہوئی۔

گزشتہ شب مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی جڑانوالہ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کے لیے یہ بامقصد محفل قاری عبدالواحد سعید (امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی) اور مولانا عبیداﷲ یزدانی (سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی) کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔نشست صرف ضیافت تک محدود نہ رہی بلکہ یہ فکر، رہنمائی اور تنظیمی وابستگی کا مظہر تھی۔ نوجوانوں کو دعوتِ اہل حدیث، تنظیمی نظم و ضبط اور عملی سرگرمیوں پر رہنمائی فراہم کی گئی۔ انہیں باور کرایا گیا کہ تنظیم محض نام نہیں بلکہ ذمہ داری، قربانی اور کردار کا تقاضا کرتی ہے ۔اس موقع پر جن معزز شخصیات نے محفل میں شرکت کر کے اسے وقار بخشا، ان میں الحاج چوہدری حبیب اﷲ عطار، ڈاکٹر طارق عباس چوہدری، ملک عبدالحفیظ، علامہ احمد وقاص ظہیر، مولانا عبدالرحمن امین، ملک عبدالوحید طارق، میاں شکیل بھٹی، حافظ سجاد مدنی، حافظ ابوبکر پٹوی، عبدالرؤف ربانی اور قاری محمد اشفاق شاکر شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس