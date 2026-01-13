چنیوٹ:فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، فوڈ پوائنٹ سیل
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صحت دشمن عناصر کے خلاف چنیوٹ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن جاری ہے ۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ پہلے سے دی گئی ہدایات پر عمل نہ کرنے اور صفائی ستھرائی و سٹوریج کے انتہائی ناقص انتظامات پر لالیاں میں واقع ایک فوڈ پوائنٹ کو سیل کر دیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 90 انسپکشنز کے دوران قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 50 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے ۔ دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے 41 لیٹر زائد المعیاد کولڈ ڈرنکس اور ایک کلو ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کر کے تلف کر دی گئیں۔