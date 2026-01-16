صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ میں مریم نواز اوپن ائیر لائبریری کا افتتاح

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مریم نواز اوپن ائیر لائبریری کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے قائد اعظم پارک سیٹلائٹ ٹاؤن میں افتتاح کیا اور دعا کی،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرجنرل/ ایڈمنسٹریٹر واثق عباس ہرل، چیف آفیسر ایم سی مظفر بیگ، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر قاسم و دیگر بھی ہمراہ تھے۔

