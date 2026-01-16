اوپن ڈور پالیسی، ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے
درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک ، داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنیں اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل افسروں کو ہدایت دی کہ درخواستوں کا فالو اپ کریں اور رپورٹ پیش کریں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے وژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کیلئے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ فیلڈ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آنے والے شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کا مسئلہ جلد از جلد حل کریں اور بلاوجہ انتظار نہ کروائیں۔ دفاتر اور تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔