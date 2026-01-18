صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ: 85 کلو مضر صحت گوشت تلف،غیر قانونی مذبح خانہ سیل

  • فیصل آباد
ٹو بہ: 85 کلو مضر صحت گوشت تلف،غیر قانونی مذبح خانہ سیل

پنجاب فوڈ اتھارٹی اور محکمہ لائیو سٹاک نے اڈا پھلور کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کی

ٹو بہ ٹیک سنگھ،رجانہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا) پنجاب فوڈ اتھارٹی اور محکمہ لائیو اسٹاک کے عملہ نے مضرِ صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران اڈا پھلور کے علاقے میں قائم ایک غیر قانونی مذبح خانے کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔کارروائی کی نگرانی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر حنا ظفر نے کی۔ اس دوران ٹیم نے ایک بیمار جانور کا مضرِ صحت اور بدبودار گوشت فروخت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ویٹرنری ڈاکٹر طلحہ زوہیب کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ گوشت انسانی استعمال کے لیے ناموزوں ہے ، موقع پر موجود 85 کلوگرام سے زائد مضرِ صحت اور بدبودار گوشت کو فوری طور پر تلف کر دیا گیا جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2011 کے تحت مٹن شاپ کو سیل کر دیا گیا۔یاسر مشتاق نے واضح کیا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایسے عناصر کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل